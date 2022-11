E’ giunta all'ottava edizione la Festa dell'albero, l’ormai tradizionale iniziativa promossa da Legambiente in collaborazione con l’associazione I Frattimi. Un progetto che ha consentito di piantumare circa 8.000 alberi, dando vita al Bosco di Lorenzo, nel ricordo incancellabile del 23enne erbuschese Lorenzo Corioni, morto nel 2015 in un tragico incidente stradale.

La festa dell'albero nel ricordo di Lorenzo Corioni

L'edizione 2022 si avvale della preziosa e consolidata collaborazione delle Amministrazioni comunali di Corte Franca e Cologne, dell’associazione di promozione sociale Bambini in Braille, con sede a Brescia, e di una new entry: il Comune di Cazzago San Martino.

Le piantumazioni hanno preso il via sabato 19 novembre in diversi punti del territorio della Franciacorta: a Corte Franca, insieme ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto comprensivo "Don Milani", si è svolta al Parco del Conicchio in Via Seradina (accanto a Bar Gelateria Igloo); a Cazzago in tre diversi angoli del paese, ossia al crocevia tra via del Brolo e via della Boschetta, in piazza Caduti 5 a Calino e in via Giuseppe Garibaldi a Bornato; a Cologne i volontari hanno proseguito la piantumazione del Bosco di Lorenzo in Via Cagino, accanto a Metelli spa, in zona Industriale. Oggi, domenica 20 novembre, la manifestazione approderà a Brescia all'associazione Bambini in Braille, in via Sant’Antonio 16 (vicino allo stadio di Mompiano). Grazie allo sforzo congiunto dell’associazione I Frattimi e del circolo Legambiente di Erbusco "Ilaria Alpi" quest’anno saranno messe a dimora circa 450 piante nella zona. Un progetto che fa bene all’ambiente e anche al cuore, tenendo vivo il ricordo di Lorenzo Corioni.

Il servizio completo su ChiariWeek, in edicola dal 24 novembre