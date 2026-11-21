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Un gesto di generosità si aggiunge alla storia del Santuario di Santa Maria Annunciata in Comella, a Regona di Seniga.

Il legame della famiglia Verona con il territorio

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In occasione della Festa del Ringraziamento, celebrata domenica 15 novembre 2026, i discendenti della famiglia Verona hanno voluto confermare il loro legame con il territorio per il tramite della donazione di un lotto di terreno destinato a verde, ad ampliare gli spazi che circondano la Pieve. La benedizione di tale superficie a verde ha avuto luogo al termine della celebrazione eucaristica delle 9.30, in una giornata che ha riunito la comunità locale nel tradizionale appuntamento dedicato alla conclusione dell’annata agraria. Un momento di festa che quest’anno ha assunto, dunque, un significato particolare, grazie a questa iniziativa a ricordo di chi, in passato, ha voluto migliorare la fruibilità del luogo.

“La donazione è stata infatti dedicata alla memoria dei fratelli Mario, Tito e Clelia Verona, la cui storia familiare si sofferma da quasi un secolo con quella di Seniga. Infatti, le origini di questa permanenza risalgono agli anni Trenta, quando i tre fratelli, unitamente alla madre Rosa Artom, si stabilirono nella Bassa bresciana. Da allora il rapporto con il territorio non si è mai interrotto. – ha ricordato Giorgenzo Verona – Anche la nuova generazione della famiglia continua a occuparsi delle proprietà presenti a Seniga e dintorni, conservando un rapporto con i luoghi che hanno segnato la storia di chi li ha preceduti. Questa donazione rappresenta l’ultima testimonianza di una tradizione di attenzione verso il territorio. Nel corso del Novecento, infatti, la famiglia Verona ha contribuito alla crescita e al sostegno di varie realtà locali, con interventi rivolti soprattutto all’istruzione, all’assistenza ai bisognosi e alla conservazione dei luoghi di culto. Tra le figure maggiormente ricordate spicca quella del Cavalier Mario Verona, il cui sostegno ha interessato istituzioni importanti per la vita del paese, dall’asilo “Vittorio Emanuele III” alla scuola elementare di Regona, alla casa di riposo “Il Pio Ricovero Vecchi” e alla Parrocchia di San Vitale.”

Un importante sostegno

Un’attenzione speciale è stata riservata proprio al Santuario di Comella, al quale la famiglia ha dedicato nel tempo risorse e interventi significativi. Tra questi figurano la costruzione dell’oratorio, l’ampliamento della strada che conduce alla Pieve e il contributo alla realizzazione del portale principale e degli ingressi laterali, affidati allo scultore Lorandi. Anche il patrimonio artistico del complesso ha beneficiato di questo sostegno, quali la realizzazione di due gruppi scultorei firmati dall’artista bresciano Lussetti, raffiguranti la Madonna con Bambino e il battesimo di Gesù. Dello stesso autore è anche la Via Crucis, mentre ulteriori contributi hanno permesso di intervenire sul restauro delle tele conservate nella Pieve.

“Ringrazio infinitamente Giorgenzo per questa importante donazione – ha dichiarato il parroco don Alessandro Lovati – Questo è un altro anello di una catena in cui tante persone hanno dato fiducia al Santuario e alla sua opera: qui le porte sono aperte, un luogo di quiete dove pregare e meditare, un luogo dove i bambini possono giocare, gli anziani trascorre ore spensierate, sopratutto d’estate al riparo dalla calure, in poche parole dove tutti possono ritrovarsi. L’effetto positivo del Santuario è sotto gli occhi di tutti ecco perché le persone rinnovano la loro fiducia: in passato vendevano grano e uova per fare donazioni a Comella, ora di anno in anno sono tante le donazioni o i lasciti testamentari per sostenere le attività. Ancora un sentito ringraziamento per questo gesto così generoso”.

Un gesto che guarda al futuro senza dimenticare il passato e che conferma come il legame tra una famiglia ed il territorio possa continuare a esprimersi nel tempo attraverso iniziative concrete a beneficio di tutti.