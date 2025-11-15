La famiglia Locatelli dona un impianto di climatizzazione alla materna Sacra Famiglia.

Un grande gesto per la scuola

Una famiglia dona un impianto di climatizzazione alla scuola materna Sacra Famiglia: un Gesto di Generosità che migliora il benessere dei bambini.

In un gesto di straordinaria generosità e attenzione al benessere dei più piccoli, la famiglia Locatelli, ha deciso di donare un moderno impianto di climatizzazione all’asilo frequentato dal proprio figlio.

L’iniziativa, accolta con entusiasmo da tutto il personale scolastico, dai genitori degli altri bambini e dall’Amministrazione Comunale, rappresenta un importante passo avanti per garantire un ambiente confortevole e sicuro durante tutto l’anno. La donazione è nata dal desiderio della famiglia di contribuire concretamente alla qualità della vita scolastica, dopo aver constatato le difficoltà legate alle alte temperature estive.

I nove split di ultima generazione sono stati installati in tutte le aule e negli spazi comuni, permettendo una regolazione ottimale della temperatura, migliorando sensibilmente le condizioni di apprendimento e gioco. «La scuola è il primo luogo in cui i nostri figli iniziano a costruire relazioni, imparano e crescono. Vogliamo che questo spazio sia il più accogliente possibile per tutti i bambini, non solo per nostro figlio», ha dichiarato la famiglia, per mantenere il focus sull’importanza del gesto.

La gratitudine della comunità

L’amministrazione Comunale di Offlaga, la direzione dell’asilo hanno espresso profonda gratitudine per il contributo, sottolineando come l’intervento abbia risolto una problematica che da tempo si cercava di affrontare. «Questa donazione è un esempio concreto di come la collaborazione tra famiglie e istituzioni scolastiche possa portare benefici tangibili. È un gesto che ci commuove e ci ispira» hanno commentato il indaco Giancarlo Mazza e la coordinatrice dell’asilo. Un esempio virtuoso di cittadinanza attiva che dimostra come anche un singolo gesto possa fare la differenza nella vita di una comunità.