La convenzione per la gestione del campi da rugby finisce sotto la lente di un legale

Rovato

Il Comune ha conferito l'incarico a un avvocato al fine di valutare eventuali criticità.

Gli strascichi della bufera che ha avvolto l’Asd Rugby Rovato si fanno ancora sentire. Nonostante la società stia tenacemente proseguendo con le varie attività, facendo di tutto per trasmettere agli atleti e alle famiglie un clima di serenità, in realtà la situazione presenta forti criticità. Quegli stessi impianti in cui gli atleti e le atlete giocano e si allenano sono infatti finiti sotto la lente di un avvocato. Il Comune di Rovato ha conferito un incarico per il servizio di assistenza legale stragiudiziale al professionista Francesco Sardi De Letto per la valutazione della convenzione per l’affidamento dei campi da rugby.

La convenzione per la gestione del campi sotto la lente di un legale

La gestione delle strutture in via Primo Maggio era stata assegnata alla società Rugby Rovato con convenzione del 18 settembre 2015, ma ora potrebbero esserci degli ostacoli. "L’Amministrazione comunale intende procedere alla valutazione del rispetto della richiamata convenzione esaminando i principi su cui è stata affidata la struttura di proprietà comunale", si legge nella determina datata 28 febbraio. In particolare, per il Comune è necessario "prevenire l’insorgere di una eventuale vertenza giudiziaria ed evitare di esporre l’Amministrazione ai costi, all’alea (rischio ndr) e alle tempistiche tipiche del giudizio". A innescare il provvedimento, che sostanzialmente affida a un esperto il compito di esaminare i principi cardine della convezione al fine di rilevare eventuali problematiche, sarebbe stato un esposto pervenuto in Municipio.

"L'obiettivo è tutelare il Comune"

Sull’argomento il sindaco Tiziano Belotti ha precisato che l’incarico legale ha come obiettivo principale quello di "tutelare il Comune, verificando che siano rispettati tutti i requisiti richiesti dalla convenzione in essere per i campi". L’Amministrazione è dunque in attesa di ricevere il parere dell’avvocato incaricato; in base a questo, verranno decisi eventuali provvedimenti correttivi. E’ impossibile, in questa fase, fare previsioni su quali potrebbero essere gli scenari e gli sviluppi futuri. L’unica cosa certa è che la frattura sorta all’interno del sodalizio non si è ricomposta e molte figure che hanno lasciato o sono state costrette a lasciare l’Asd Rugby Rovato sono migrate verso l’associazione Old Rugby Rovato. Sodalizi che operano entrambi negli impianti di via Primo Maggio, ma tra cui i rapporti sono sempre più freddi.