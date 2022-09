Numerosi i messaggi di cordoglio.

Comunità in lutto per la prematura scomparsa di Mara Razzini.

Prematura dipartita, la comunità piange l'amata bidella

La donna si è spenta lunedì 12 settembre 2022 all'età di 59 anni vinta da un brutto male. Una donna solare ma anche una collaboratrice scolastica amata dai genitori e dai bambini: nel corso degli anni aveva lavorato in diverse scuole della provincia. Era molto conosciuta in particolare a Nuvolera dove risiedeva.

I messaggi di cordoglio

La notizia della sua dipartita ha dato il via ad una serie di messaggi di cordoglio giunti sui social:

Ricorderò sempre il tuo sorriso e la tua voglia di vivere; L’ultima volta che ci siamo incontrate abbiamo passato una bellissima giornata in montagna; Dolce Mara, ci siamo salutate a giugno per rivederci a settembre, invece quest'anno non sei venuta a darci il buon anno scolastico. Ricorderò sempre il tuo sorriso e la gioia di vivere che trasmettervi nonostante le difficoltà; Arrivederci, amica mia, mi hai lasciato un dolore immenso.

L'ultimo saluto

I funerali sono stati celebrati questa mattina (mercoledì 14 settembre 2022) nella parrocchia di san Lorenzo a Nuvolera.