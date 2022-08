La Bandiera del lago è tornata sul Sebino grazie all’equipaggio della Clusanina, che quest’anno ha vinto il campionato remiero delle bisse del Garda.

La Clusanina ha trionfato nel campionato remiero delle bisse

Per il sodalizio remiero di Clusane d’Iseo è questa l’undicesima Bandiera dopo quelle vinte nel 1984, 85 e 86, 1988, 1997, 2009, 2010 e 2011, 2016 (con l’imbarcazione Carmagnola) e 2018. Sabato al termine della gara sono partiti cori e fumogeni bianchi e rossi per festeggiare il nuovo traguardo del Gs Clusanina.

I vogatori Stefano Bracchi, Gianluca Cancelli, Cesare Bosio e Luca Bettoni hanno fatto l’en plein aggiudicandosi tutte e otto le gare previste nel calendario del campionato.

"È stata una altalena di emozioni, non è la prima volta che mi capita, perché da quando sono assessore allo sport ho avuto un sacco di belle soddisfazioni grazie alle meravigliose associazioni sportive del nostro Comune - ha commentato l’assessore allo Sport, Pierangelo Marini - Da clusanese, però, l'emozione è stata grandissima: la Bandiera del palio delle bisse del Garda torna per l'undicesima volta in vacanza a Clusane. Complimenti dall'Amministrazione comunale a tutti gli atleti e a tutta la società Gs Clusanina, siete il nostro orgoglio".