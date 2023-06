Una città sempre più a misura di mamme e di bambini. Di famiglia. Proprio in questi giorni, infatti, a Chiari, sono apparse sul territorio delle nuove righe rosa pronte a delimitare i parcheggi dedicati ad una fascia della popolazione che merita la massima attenzione.

La città si colora coi parcheggi rosa

Infatti, grazie a un progetto di finanziamento approvato e coperto dal Ministero improntato proprio sulla realizzazione e manutenzione degli stalli rosa, l’Amministrazione comunale ha provveduto a ribattere quelli già esistenti (12) e, soprattutto a formarne 10 nuovi nelle località maggiormente utilizzate da donne incinte o con bimbi piccoli (entro i due anni).

Si tratta di 8 posteggi in via Lupi di Toscana (davanti al Municipio) e 4 nel parcheggio di via Mazzini, davanti all’Asst Franciacorta.

Due, invece, trovano collocazione nel parcheggio delle Poste e dell’Inps (in via della Battaglia), così come nei pressi dell’Istituto Einaudi, in piazza Aldo Moro, vicino all’asilo nido, in via Lancini e in via Consorzio Agrario.

Gli interventi

Sul tema è intervenuto il vicesindaco, Maurizio Libretti.

Si tratta di un gesto di attenzione nei confronti delle donne in gravidanza. L’Amministrazione comunale, a costo zero per casse dell’Ente, ha realizzato e realizzerà questi stalli della sosta, così da delimitare chiaramente le aree soste dedicate. L’istituzione di parcheggi rosa rappresenta un gesto di attenzione e sensibilità nei confronti dei bisogni delle famiglie. Tali stalli di sosta saranno riconoscibili da apposita segnaletica».

Sul tema è intervenuto anche il comandante della Polizia Locale, Aniello Amatruda:

Il Comune è riuscito ad ottenere il massimo dei contributi economici, per la sua categoria, nel primo bando ministeriale di questo genere. Si tratta di 6mila euro interamente dedicati agli stalli di sosta e alla loro segnaletica il cui impiego sarà ben evidente sul territorio.

Proprio la Polizia Locale si occupa infatti di rilasciare i permessi per l’utilizzo dei parcheggi rosa e coloro che vorrebbero usufruirne non devono fare altro che rivolgersi ai loro uffici.