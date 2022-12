La città celebra i suoi agricoltori con la Festa del Ringraziamento

La città celebra oggi, domenica 4 dicembre, la Festa del Ringraziamento, uno degli eventi più amati e attesi sia dai grandi che dai più piccoli.

Nemmeno il maltempo ha fermato la Festa del Ringraziamento. L’appuntamento, infatti, era per questa mattina e come sempre gli agricoltori hanno risposto numerosi. Oltre 150 i trattori e ancor di più i presenti al pranzo in Villa Mazzotti. L’evento è organizzato dalla sezione clarense di Coldiretti insieme al Cg2000 e con il patrocinio del Comune. In rappresentanza dell'Amministrazione erano presenti l'assessore Domenico Codoni e il consigliere Ermanno Pederzoli.

La sezione Coldiretti ha espresso il suo ringraziamento al Comune, per la concessione della Villa, e alla parrocchia con la quale tutti gli anni celebra la festa.

Il ritrovo

Il ritrovo era previsto per le 8.45 al Centro Giovanile 2000. Alle 9.15 è poi iniziato il corteo che arriverà fino in piazza Martiri della Libertà dove ad attendere tutti c'erano gli Alpini di Chiari. Poi, alle 11.15 è stata celebrata la Messa: gli agricoltori hanno consegnato al prevosto, monsignor Gian Maria Fattorini i frutti della terra. Al termine non è mancata la benedizione dei mezzi agricoli che sono transitati in piazza Zanardelli e hanno ricevuto un piccolo dono da parte della parrocchia. Alle 13, infine, si è tenuto il pranzo sociale in Villa Mazzotti.