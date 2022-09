La Proloco Chiari con il patrocinio del Comune di Chiari indice la terza edizione del Concorso Fotografico “La Chiari che amo – Chiari raccontata attraverso gli scatti dei suoi cittadini”. Si può partecipare fino a domani venerdì 30 settembre.

La Chiari che amo – Chiari raccontata attraverso gli scatti dei suoi cittadini

Il concorso è riservato a fotografi non professionisti. Per partecipare basta fotografare luoghi cari, nascosti o preferiti della città. La documentazione necessaria alla partecipazione dovrà essere inviata a info@prolocochiari.it dalla pubblicazione del bando e sino alla chiusura del concorso fissata per le 24 di venerdì 30 settembre (domani). La giuria tecnica stilerà una graduatoria e le prime 12 fotografie saranno utilizzate per la realizzazione del Calendario 2023 che sarà distribuito gratuitamente ai cittadini clarensi. Nel mese di dicembre 2022 verrà allestita una mostra con una selezione delle fotografie pervenute.

Come partecipare

Partecipare è semplicissimo. Basta consultare il regolamento (qui), scaricare il modulo di iscrizione e firmare la liberatoria. I documenti sono tutti disponibili sul sito della Proloco.

I vincitori

