La Cariolada, serata di premiazioni.

La Cariolada, la 29esima riedizione

Nella serata di ieri (lunedì 12 giugno 2023) nella cornice dell’Oratorio di Virle a Rezzato si è tenuta la premiazione della Cariolada. L'evento, è giunto alla sua 51esima edizione e 29esima riedizione. Una serata di grande divertimento alla quale hanno partecipato numerose persone. Le premiazioni si sono svolte tra un grade entusiasmo in particolare da parte dei vincitori più piccoli, tutti si sono cimentati nella corsa spingendo la cariola monoruota, con tempi incredibili. Un concorso che è stato soprattutto un momento di divertimento e un'occasione gioiosa per stare insieme.

Nel dettaglio

La gara si è svolta in notturna con partenza dall’oratorio S.G. Bosco. Diversi gli equipaggi in gara che hanno preso parte alla competizione agonistica oppure al format folkloristico (in quest'ultimo caso l'equipaggio deve essere formato da un minimo di due ad un massimo di sedici persone). Ogni equipaggio prevede la presenza di due persone monospinta. Ad essere stilata una classifica generale ma anche classifiche di altre categorie.