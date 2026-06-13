La Bassa al World dog show

Questi sono cani da record. Si è da poco concluso un evento a dir poco straordinario per tutti i cinofili: dal 3 al 7 giugno Bologna ha ospitato il World dog show, una competizione attesa da molti anni che ha richiamato professionisti e amatori dai quattro angoli del mondo, basti pensare che i cani iscritti a catalogo erano più di 16mila.

“Una grande emozione”

Un pezzetto di Bassa era presente grazie ad Alberto Speriani di Quinzano d’Oglio e Enrico Bertolini di Coniolo frazione di Orzinuovi: due grandi appassionati, allevatori amatoriali che si occupano di cinofilia da decenni, anzi questa è una passione che si tramanda in famiglia. I loro segugi italiani a pelo forte nero focato hanno letteralmente conquistato le vetta più alta della manifestazione: Mina campione mondiale miglior femmina assoluta, Nebbia campione mondiale, Tarzan vice campione mondiale, Mark vice campione mondiale e campione italiano assoluto, Faro campione italiano assoluto, Selva campionessa italiana assoluta e terza al mondiale, infine Moro quarto assoluto. Una grande soddisfazione per i proprietari che sebbene siano avvezzi a competizioni di ogni tipo e abbiano già conquistato numerosi premi non avevano mai avuto l’occasione di partecipare ad una manifestazione di livello mondiale.

“Abbiamo fatto numerose competizioni, anche all’estero, conquistato tanti titoli italiani, europei, ma a Bologna è stata davvero una grande emozione – ha dichiarato Speriani – E’ stata un’emozione anche per i cani, sono anche molto giovani dai 13, 14 mesi ai 4 o 5 anni, sono stati bravissimi e hanno vinto tutto quello che potevano e tra l’altro hanno dato ottimi risultati anche in prove cinofile su lepre”.

Il mondo della cinofilia è molto vasto e quando si decide, anche a livello amatoriale, di mettersi in gioco ci vuole impegno, tanto lavoro e tanta fatica, ma, come sempre, è tutto ripagato dai grandi risultati e dalle emozioni uniche che si provano nel lavorare con i propri cani. Grazie a Speriani e Bertolini, e a tutti i loro collaboratori, un pezzetto di Bassa è salito sul gradino più alto del podio in una competizione straordinaria, destinata a rimanere negli annali della cinofili mondiale. Sicuramente Mina, Nebbia, Tom, Tarzan, Selva, Mark, Moro e Faro sono stati debitamente festeggiati e dopo un po’ di riposo saranno già pronti a mettersi in pista.