La 71esima edizione della Via Crucis di Barco si riconferma un successo.

Ieri sera (venerdì 7 aprile 2023) la tradizione si è fatta verbo e carne, tra le vie del piccolo borgo nel comune di Orzinuovi. Giochi di luci, suoni e l'indiscutibile bravura di attori e figuranti, che ne fanno ormai da anni il marchio di fabbrica, hanno regalato indimenticabili suggestioni alle centinai di fedeli presenti.

La soddisfazione del direttore artistico

Di impatto e senza precedenti l’interpretazione di Klaudio Hila nelle vesti di Gesù, tormentato dai gendarmi, ha immerso tutti nella passione di Cristo. La mise en scene, ha fatto da fil rouge durante il percorso che si è snodato lungo il giro delle ville. Il corteo ha così seguito gli interpreti nelle undici stazioni, che quest’anno sono state affidate al genio creativo degli abitanti di Barco. Ma è stata in quella finale della crocefissione, che per la prima non è stata fatta sulla collinetta, che si è consumata la magia.

“Siamo felici di aver visto circa cinquecento persone presenti stasera – ha spiegato il direttore artistico Marco Pigna - Un bilancio chè è andato oltre ogni nostra aspettativa. Per noi questa edizione non rappresenta un seguito ma un nuovo inizio. Complimenti a tutti i settanta partecipanti”.

Le immagini della 71esima edizione della Via Crucis