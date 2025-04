La 43esima edizione della Travagliato Cavalli farà breccia "Nel cuore di tutti"

"Nel cuore di tutti" è lo slogan che accompagnerà, dall’1 al 4 maggio, la 43esima edizione della Travagliato Cavalli.

Una delle kermesse più importanti del settore

Un leitmotiv che, incorniciato dal rinnovato logo, è stato presentato venerdì mattina presso la sala Sant’Agostino di Palazzo Broletto (a Brescia) dall’Amministrazione comunale travagliatese e dalla direzione artistica dell’evento. Appuntamento che ogni anno richiama a sé esperti amatori, sportivi ma anche neofiti e curiosi, la storica fiera si colloca sul secondo gradino del podio (dopo Fiera Cavalli Verona) delle kermesse italiane più importanti del settore. Non solo: la quattro giorni bresciana risuona oltre la Penisola, ospitando cavalli e cavalieri provenienti da tutta Europa. Dalla Spagna al Portogallo, senza dimenticare la Francia e, fuor di confine, i Paesi Arabi. Si pensi, ad esempio, alla razza lusitana e alla costante dello Show Iberico, un sempre verde del centro sportivo di via IV Novembre.

"L’attesa è tanta, così come il lavoro dietro le quinte - ha esordito il sindaco Renato Pasinetti, affiancato dall’assessora ai Grandi Eventi Claudia Silini - D’altra parte si tratta di un evento con un’eco nazionale e che vede la partecipazione di sportivi e pubblico anche internazionale. Proprio l’attesa che la manifestazione suscita, da 43 edizioni a questa parte, ci spinge a migliorarci sempre più. Fondamentale, al tempo stesso, per una comunità come la nostra, stare attenti alle spese e mantenere un bilancio positivo: è una fiera con un volume d’affari di circa 500 mila euro l’anno, che non grava sulle tasche dei cittadini".

Così, dopo il successo del 2024, anche per il 2025 l’ingresso per i residenti in Travagliato sarà gratuito:

"Un modo per dire grazie alla comunità che accoglie con orgoglio l’evento".

Una fiera dedicata al grande pubblico: dagli sportivi alle famiglie

Un "biglietto da visita" per l’intera Provincia, secondo il consigliere provinciale Paolo Fontana:

"Si tratta di una manifestazione di grande valore per tutta Brescia, perché attrae turisti da ogni dove e di ogni età".

Occasione di approfondimento per chi già sa e di divertimento per chi vuol passare del tempo di qualità in famiglia, la fiera sarà in grado di entrare, letteralmente, "Nel cuore di tutti".

"Il nuovo slogan si sposa perfettamente con l’idea di coinvolgere nella quattro giorni le famiglie e, soprattutto, i bambini - ha detto Matteo Fiorani, direttore generale dell’Azienda servizi territoriali del Comune di Travagliato - Il fine è rendere la fiera esperienziale e non solo un’esposizione museale comprensibile agli occhi più esperti. Per questo abbiamo avviato una collaborazione con le scuole dell’Infanzia del circondario, facendo interagire i bambini, nei giorni precedenti l’evento, con i pony e portando in classe un assaggio della fiera".

Spettacoli, laboratori didattici, spazi etologici, gare e l’immancabile Gala serale (special guest del 2025 per "Futuro: le Donne e i Cavalli" sarà l’amazzone Gessica Notaro): la Travagliato Cavalli è tutto questo e molto di più, ha spiegato Riccardo Di Giovanni che con Equiserv si occupa della rassegna dal 2013. Novità di quest’anno, grazie all’intervento del Questore di Brescia, sarà la Fanfara della Polizia di Stato che, guidata dal maestro Silverio Mariani, delizierà la quattro giorni e la sfilata per le vie della città in programma per sabato (26 aprile). Per ricervere maggiori informazioni, conoscere tutti i dettagli e il cronoprogramma della manifestazione - di cui si potrà leggere sullo speciale in omaggio con il numero ChiariWeek della prossima settimana - si rimanda al sito www.travagliatocavalli.com.