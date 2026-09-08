Kimi Antonelli festeggia a Castrezzato (con un buon Franciacorta)

Serviva un posto per festeggiare. E a volte, non c’è di meglio che un ritorno alle origini, di un ritorno “a casa”, per sentirsi veramente bene, dopo una grande vittoria. Per Kimi Antonelli il ritorno significava torna a Castrezzato. Il 20enne – che domenica ha vinto il Gran Premio di Formula uno di Monza, firmando un’impresa storica – ha trascorso la giornata insieme al suo team al Franciacorta Karting Track. Partito 19esimo e arrivato primo dopo sessant’anni che nessun italiano calcava il primo gradino del podio del Parco di Villa Reale, Antonelli è stato accolto come un eroe. Sindaco in testa.

Il saluto del sindaco

“Ho dato io stesso il bentornato a casa a Kimi – ha raccontato il primo cittadino Luigi Cuneo – A Castrezzato del resto è cresciuto come automobilista ed è molto affezionato alla nostra pista. Mi sono ovviamente complimentato per la vittoria di Monza, ma ho trovato ancora una volta un ragazzo umile e semplice: un vero esempio per i nostri ragazzi, capace di lavorare in modo costante e dimostrando che, come sempre, i risultati non arrivano mai a caso”.

Una bottiglia artistica firmata Belotti

Il legame tra Kimi e la Franciacorta, tuttavia, passa anche dal prodotto che ha reso questo territorio celebre nel mondo: il vino. L’azienda agricola Bellavista di Erbusco ha infatti commissionato al noto pittore rovatese Giampaolo Belotti di realizzare una delle sue celebri caricature su una bottiglia destinata al pilota. “Il lavoro doveva essere fatto con una certa urgenza perché la bottiglia doveva essere consegnata all’Autodromo di Monza, mi sono state fornite delle fotografie e io mi sono documentato (come faccio sempre)”, ha spiegato l’artista. Un dono che indubbiamente ha portato fortuna: partito dalla diciannovesima posizione, il pilota della Mercedes ha trionfato dopo avere completato ben 26 sorpassi.