In occasione dell'inaugurazione della struttura tre purificatori d'aria sono stati donati alle scuole del territorio

Kärcher, il primo produttore mondiale di macchine per la pulizia, ha scelto Coccaglio per continuare la sua politica di sviluppo in Italia.

Da Kärcher tre purificatori per le scuole di Coccaglio

Il colosso tedesco mercoledì ha aperto il suo centro: il primo nella provincia di Brescia, nel cuore della zona industriale, pronto a diventare un punto di riferimento per le imprese del territorio, un partner strategico in grado di offrire soluzioni, servizi e assistenza a 360° gradi.

In occasione dell’inaugurazione del Center (che oltre a un vasto showroom offre la possibilità di acquisto diretto, di consulenza, assistenza, noleggi soluzioni finanziarie personalizzate) alla presenza del sindaco Alberto Facchetti, Kärcher ha donato alle scuole del Comune tre purificatori d'aria che distruggono impurità, batteri, allergeni e virus presenti nell’aria grazie ad un innovativo filtro al plasma che migliora le condizioni di salute negli ambienti scolastici, a testimonianza dell’attenzione al territorio.