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Isorella, riapre l’ufficio postale che torna a disposizione dei cittadini con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.

A Isorella riapre l’ufficio postale

Dopo gli interventi di ristrutturazione parte del progetto Polis, ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di Isorella. Un altro comune che entra quindi a fare parte di questo progetto promosso da Poste Italiane e che vede coinvolti i comuni con meno di 15mila abitanti in Italia.

Le novità

Nuovi arredi e colori per la sede di via Secchi: presente una sala dedicata alla clientela così come una corsia per persone ipovedenti. Particolare attenzione è stata inoltre dedicata all’ambiente attraverso la scelta di un nuovo sistema di illuminazione a basso contenuto energetico. È stato inoltre realizzato uno sportello ribassato, pensato per richiedere con maggiore comodità i servizi della Pubblica Amministrazione, oltre ai tradizionali prodotti e servizi postali.

Nell’ufficio postale sono disponibili i certificati anagrafici e i servizi INPS, tra cui il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”. Inoltre, grazie alla convenzione firmata da Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini possono richiedere o rinnovare il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello, senza doversi recare in Questura, con la possibilità di riceverlo a domicilio.