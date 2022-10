Orzinuovi si è tinta di rosa per "Io arrivo prima". E' stata un successone la manifestazione andata in scena questa mattina, domenica 16 ottobre.

Io arrivo prima: Orzinuovi si colora di rosa

Un fiume rosa, simbolo della lotta contro il tumore al seno, ha sfilato per le vie della città. In più di 400, la maggior parte donne, si sono dati appuntamento stamattina in piazza Garibaldi, a Orzinuovi, ì per partecipare alla seconda edizione di "Io arrivo prima", la camminata di beneficienza organizzata dall' Assessorato allo Sport in collaborazione con l'associazione rete di Daphne e l'asscociazione Susan G.Komen Italia.

Gli interventi

I ringraziamenti ufficiali dell'assessore allo Sport Mirko Colossi hanno lasciato il posto alle parole di Dina Coccaglio, di Komen Italia: v

Vi ringrazio per avermi invitata a questa manifestazione che è fondamentale per la prevenzione al tumore al seno e sono orgogliosa dello sposalizio nato due anni fa con rete di Daphne, perché la prevenzione va fatta anche contro la violenza sulle le donne. Due tematiche a me care. Più siamo e meglio è, in qualsiasi associazione.

La parola è passata a Catia Piantoni dell'associazione Rete di Daphne:

Insieme dobbiamo tutelare la salute della donna possibile con la prevenzione dei tumori al seno e la prevenzione contro la violenza. Stare insieme aiuta ad uscire dall'isolamento e a superare tutti i problemi. Vorremmo dedicare questa giornata a Cinzia che qualche giorno fa ci ha lasciato e che a causa proprio di un tumore non ha potuto vivere una vita serena.

Una camminata in ricordo di Cinzia, dunque, ma anche a sostegno di tutte le "cinzie" del mondo che hanno combattuto o stanno combattendo contro questo male.

Alcune immagini dell'evento