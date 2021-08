Intitolata la corte del Comune allo storico dottor Monchieri

C'è una sottile differenza tra l'essere ricordati e continuare esistere attraverso un ricordo. Gianfranco Monchieri, storico medico di base di Capriano, Fenili e Azzano, era mancato vent’anni fa a soli 60 anni, troppo presto, troppo giovane, e non è mai stato dimenticato: ora la sua opera, la sua immensa generosità rimasta impressa nel cuore di un’intera comunità vivrà per sempre, vegliando sulla corte del Municipio. L'inaugurazione si è tenuta questa mattina.

Gianfranco Monchieri è scomparso a soli 60 anni, in Puglia, mentre era in vacanza al mare con la sua famiglia. Una tragedia che ha ammutolito la comunità e lasciato aperto un cerchio che ora il sindaco Stefano Sala e la sua Amministrazione hanno voluto chiudere intitolando all’amato medico la corte di palazzo Bocca, dove lui stesso aveva vissuto per vent’anni (all’inizio degli anni Novanta l’edificio era stato acquistato dal Comune e trasformato nel Municipio, ndr).

Questa mattina, alla cerimonia, non mancava proprio nessuno. Oltre all'Amministrazione (con la Giunta e i consiglieri di maggioranza e opposizione) erano presenti la Protezione Civile, gli Alpini, il parroco don Renato, i membri delle associazioni e anche i rappresentanti del Comune di Azzano (dove Monchieri ha lavorato). All'evento è intervenuto anche un dipendente di Ats che ha portato i saluti di tutta la dirigenza e ha ricordato con affetto il medico.

Come ricordavo po'anzi, il dottor Monchieri veniva chiamato Franco, non dottore, a significare uno stretto rapporto affettivo quasi famigliare che i caprianesi si erano permessi di utilizzare nei suoi confronti. Franco era ed è tutt'ora "Al dutur de la mutua".

L'Amministrazione comunale e in modo particolare il sottoscritto hanno fortemente voluto far riconoscere il dottor Monchieri per le sue grandi doti umane e professionali. Per i caprianesi, il dottore era o meglio, è una persona cara e tale rimarrà sempre nel nostro ricordo. Per dirlo in dialetto bresciano resta "Al nost dutur", il nostro dottore, perché egli ha esercitato la propria professione con tanta dedizione e tanto amore condividendo tutto con i cittadini. Per questo Capriano del Colle e Azzano Mella desiderano onorare la famiglia Monchieri in quest storica giornata di ricordo e ringraziamenti nei confronti di quest'uomo straordinario.

L'amore per la propria professione e la passione si trasformavano in disponibilità totale, gratuita. Sapevano accompagnare il paziente per tutta la durata della malattia anche con una profonda capacità psicologica, quasi spirituale. Persone esemplari, professionisti a trecento sessanta gradi, e in certi casi, oserei definirli angeli. Oggi, in questa circostanza nella quale ricordiamo le qualità umane e professionali del dottor Franco Monchieri desidero rigraziare tutti i medici che hanno esercitato e che tutt'ora esercitano sul nostro territorio, non elenco i nomi per non dimentichare nessuno, a tutti voi vada il nostro sentimento di profonda gratitudine e stima.

Concludo auspicando che il servizio sanitario locale, regionale e nazionale possa contunuare ad avere medici e professionisti degni di portare alto il livello di servizio e professionalità come Franco Monchieri e tantissimi altri medici di base che hanno operato in maniera impeccabile. Non mi resta che dire grazie Franco per tutto il bene che hai donato alla nostrac comunità. Grazie Anna, Sandro e Stefano per averci dato la possibilità di conoscere Frnaco e di condividere tanti momenti di vita quotidiana assieme ad una persona meravigliosamente grande.