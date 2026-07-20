International Youth Firefighters’ Camp: in Finlandia anche i giovani Vigili del Fuoco di Verolanuova.

In Finlandia l’International Youth Firefighters’ Camp

Si è svolto da sabato 11 a sabato 18 luglio 2026 a Masku in Finlandia, l’International Youth Firefighters’ Camp, grande raduno internazionale dedicato ai giovani vigili del fuoco volontari di età compresa tra i 7 e i 17 anni. All’evento è stato invitato anche il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Verolanuova, appartenente al Gruppo Contatto Giovani del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia.

I giovani impegnati

Sono stati 17 i ragazzi bresciani impegnati, nel corso della settimana, in numerose attività formative e operative, tra cui simulazioni di intervento, esercitazioni di evacuazione di edifici scolastici, corsi sulla sicurezza e manovre con le scale.

Il raduno, che si svolge con cadenza quadriennale, ha visto la partecipazione complessiva di circa 3.500 giovani vigili del fuoco provenienti da diversi Paesi. Presenti, tra le delegazioni italiane, anche rappresentanze della Valle d’Aosta e del Trentino.

Grande soddisfazione è stata espressa dal responsabile del Gruppo Contatto Giovani, Fausto Quaranta, ex caposquadra volontario del distaccamento di Verolanuova, che ha accompagnato per la prima volta il gruppo bresciano oltre i confini nazionali.