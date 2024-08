Inside the dream: il ricordo di Giampi scende in campo per i bambini in ospedale.

In campo con Inside the dream

Il calcio femminile bresciano torna in campo per ricordare Giampaolo Valnegri, compianto preparatore dei portieri del Brescia scomparso nel maggio del 2021. Giunto alla terza edizione il match promosso dalla Cologne calcio unisce sport, ricordo e soprattutto solidarietà, dal momento che l’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto all’associazione Un sorriso per Matteo ed Ettore per sostenere il reparto Cure Palliative Pediatriche degli Spedali Civili di Brescia.

Le Leonesse sfideranno le calciatrici dell'Inter

Classe 1972, ex giocatore della Pro Palazzolo e nell’Adrense, nel 2017 «Giampi» era approdato al Brescia dopo alcune esperienze come allenatore. Inside the dream, la partita solidale organizzata dalla società franciacortina vuole essere un modo per omaggiare un professionista, stimato e benvoluto da tutti, proprio sul rettangolo verde dove aveva vissuto fino in fondo la sua passione. L’evento è in programma per venerdì 23 agosto 2024, presso lo stadio comunale di Cologne dove le Leonesse sfideranno le calciatrici dell’Inter: si comincia alle 19, i biglietti (5 euro l’uno) saranno acquistabili dalle 18 e saranno validi anche per l’estrazione dei premi che farà da corollario all’evento.

La collaborazione con l'equipe delle Cure Palliative pediatriche

Durante la manifestazione sarà presente anche lo stand di Un sorriso per Matteo e Ettore, felice di avviare una nuova collaborazione con l’equipe delle Cure Palliative pediatriche del nosocomio bresciano.

«Un realtà attiva da poco meno di un anno, ma sta già lavorando molto bene - ha spiegato Paola Tregambi, dell’associazione - Su loro indicazione, il ricavato dell’evento sarà utilizzato per acquistare dei manichini pediatrici da utilizzare per la formazione dei genitore, per insegnare loro le tecniche della medicazioni, le manovre di rianimazione e tutto quello che può essere necessario mettere in pratica».

In occasione della partita saranno presenti anche i medici dell’equipe, per presentare il proprio lavoro alla popolazione