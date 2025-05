Inside Out: in partenza da Roccafranca la decima edizione.

La rassegna di eventi culturali, laboratori, incontri e spettacoli teatrali e musicali organizzati dal Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze di Asst Franciaocorta congiuntamente alle Amministrazioni comunali, alle associazioni del territorio, a gruppi artistici e culturali, uniti nell’intento di sensibilizzare alla cura, alla prevenzione, all’inclusione e alla solidarietà verso le persone sofferenti di disagio mentale e di fragilità esistenziali prende il via nella sua decima edizione. Quest’anno la rassegna, che avrà luogo nel Comune di Roccafranca, ha come titolo “/A-BI-TÁ-RE/ - Un posto da chiamare casa”.

“Come ogni anno ci siamo occupati insieme della costruzione di eventi di sensibilizzazione sul tema della salute mentale e, quest’anno in particolare, il tema scelto è stato l’“abitare” - queste le parole della dottoressa Roberta Burni, psicologa del Cps di Rovato - Abitare significa molto più che avere un tetto sopra la testa: è sentirsi parte di un luogo, costruire legami con chi ci circonda e trovare sicurezza e stabilità nel proprio quotidiano. La casa non è solo uno spazio fisico, ma un punto di riferimento emotivo e sociale, soprattutto per chi affronta fragilità o disagi. Disporre di un ambiente accogliente e appartenere a una comunità può fare la differenza nel percorso di cura e benessere. Abitare è anche un diritto fondamentale: significa avere un luogo dove sentirsi al sicuro, un domicilio che garantisca stabilità e la possibilità di inserirsi nella società. Una casa rappresenta il punto di partenza per ricostruire relazioni, sviluppare autonomia e riappropriarsi del proprio spazio nel mondo, lontano dall’emarginazione. Gli strumenti innovativi del DSMD, come il budget di salute e la residenzialità diffusa, mirano a garantire la cura della persona nel suo contesto di appartenenza. Questo approccio offre vantaggi clinici e sociali, favorendo una società più inclusiva e partecipativa. Ogni iniziativa è co-progettata dai servizi del DSMD, coinvolgendo operatori, utenti, associazioni e gruppi artistici e culturali, tutti uniti nel diffondere un messaggio di inclusione, solidarietà, prevenzione e cura. L’abitare va affrontato con un’integrazione tra realtà sociali diverse, accomunate dall’obiettivo di prendersi cura dei cittadini e garantire i loro bisogni essenziali”,

Al via

Il primo appuntamento è in programma per sabato, 10 maggio: in occasione dei Festoni di Roccafranca, il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze di ASST Franciacorta sarà presente con attività interattive ed esperienziali per focalizzare l’attenzione sul tema.