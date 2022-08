Sono iniziati i lavori per realizzare il ponte sugli Spalti a Rovato. Nella mattinata di martedì 30 agosto è stato aperto il cantiere.

Iniziati i lavori a Rovato per realizzare il ponte sugli Spalti

Dopo una lunghissima attesa, è stato aperto il cantiere del ponte sugli Spalti. Risale a ottobre 2018 l’approvazione del progetto definitivo esecutivo, anche se del ponte sugli Spalti si parla da molto più tempo (il nulla osta della Soprintendenza era arrivato a luglio 2017). La prima aggiudicazione era avvenuta a gennaio 2019, ma i lavori non erano mai iniziati e il 12 novembre dello stesso anno era stata deliberata la risoluzione dell’appalto; dopo la stipula del contratto con la seconda classificata, appunto la Csm Acciaio, nel gennaio 2020, era arrivato il Covid-19 e il cantiere era stato inaugurato solo 6 mesi dopo, a giugno; poi, la crisi ci aveva messo lo zampino e i lavori si erano nuovamente arenati per il fallimento della seconda ditta appaltatrice. Quest'anno, a inizio marzo, la Giunta comunale ha approvato una scrittura privata per la rescissione consensuale del contratto d’appalto, che è stata sottoscritta dal curatore fallimentare (la dottoressa Paola Ferraris). Per poter completare i lavori, il 7 aprile l’Amministrazione ha conferito all’ingegner Andrea Milan, con studio a Rovigo, l’incarico per il servizio professionale di supporto al Rup (Responsabile unico del procedimento), per un importo pari a 12.139 euro (spesa finanziata con avanzo di Amministrazione 2017 applicato nel 2018). E adesso, a distanza di quasi cinque mesi, ecco che finalmente i lavori sono iniziati.

Avviato il montaggio

La struttura portante del ponte sugli Spalti si trovava già a Rovato, nel parcheggio del mercato. Nella prima mattinata di martedì 30 agosto, sotto gli occhi dell'assessore Pieritalo Bosio, che si è subito precipitato sul posto per assistere all'apertura del cantiere, ha preso il via il montaggio.