Dal primo fine settimana di maggio è tornata operativa sul basso Sebino la Guardia costiera ausiliaria, che è tornata a pattugliare il lago e le spiagge dei lidi.

Iniziata la stagione dei pattugliamenti della Guardia costiera ausiliaria

"Chiaramente, anche a fronte del tempo, c'è ancora poca gente e i primi week end sono stati tranquilli, ma quest'estate ne aspettiamo molta sul lago - ha spiegato Diego Nolli, vicepresidente regionale della Gca e coordinatore del gruppo con sede a Sarnico - Nel frattempo abbiamo terminato un corso con una psicologa per la gestione della comunicazione durante le emergenze. Abbiamo anche tre nuovi allievi, che stiamo formando tramite prove in acqua, corsi di rianimazione cardiopolmonare e primo soccorso".

Informazione e prevenzione restano gli obiettivi cardine che muovono il sodalizio composto da una trentina di volontari.

"Nelle scuole del territorio stiamo presentando il nostro progetto "In acqua sicuri" - ha proseguito - Si parte dalla sensibilizzazione dei più piccoli. Lo scorso anno abbiamo effettuato più di 1300 ore di servizio a uomo e circa 350 interventi e altrettante ore di navigazione. La raccomandazione rivolta a tutti, bagnanti e natanti, è di applicare il buonsenso. L’estate scorsa abbiamo effettuato diversi interventi di salvataggio per nuotatori che si allontanavano dalla riva senza segnalazione o in difficoltà".

Il lido Nettuno, che aprirà il 5 giugno, ospiterà anche quest’anno alcune esercitazioni in collaborazione con i cani da salvataggio e la Croce Blu del Basso Sebino. "Siamo in attesa che riapra il Nettuno per tornare a pattugliare anche a piedi il lido più grande del lago", ha concluso.