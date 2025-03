Una serata per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dei disturbi del comportamento alimentare

Incontro a Brandico: "Quando il cibo non é solo cibo”

"Quando il cibo non é solo cibo”. Se ne parlerà a Brandico sabato 15 marzo 2025 alle 20.30. Proprio nella data in cui a livello nazionale si celebra la “Giornata del Fiocchetto Lilla” per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dei disturbi del comportamento alimentare (dca) e sostenere coloro che stanno lottando contro questi disturbi, a Brandico si mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema che comprende l’anoressia, la bulimia, la binge eating, l’obesità, l’ednos, e tante e nuove forme.

La Fondazione Fiocchetto Lilla e il Comune, forti anche del patrocinio di altri Comuni, quali Longhena e Mairano, hanno organizzato una serata che tratterrà la tematica "Quando il cibo non é solo cibo". L’appuntamento è presso la palestra della scuola primaria brandichese. Durante l’incontro interverranno esperti del settore come la dottoressa Cavanna del Dcda di Gussago (Asst Spedali Civili), la psicologa e psicoterapeuta dottoressa Mor e il dottor Bracconi (esperto in Scienze della Nutrizione Umana). Porterà la sua esperienza personale la socia onoraria Fabiola Massetti, mentre il socio onorario Alessandro Ceretti modererà la serata.

In tutta Italia, in occasione della Giornata del Fiocchetto Lilla (sancita nel 2018 dalla Presidenza del Consiglio nel 15 marzo e riconosciuta istituzionalmente come giornata nazionale contro i Disturbi dell’Alimentazione) vengono organizzati eventi di vario genere: convegni, presentazioni di libri, banchetti informativi, colorazioni lilla di fontane e monumenti, etc.