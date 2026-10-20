Lungo il percorso, tre panchine di legno invitano alla raccolta : un invito a fermarsi, respirare e ascoltarsi, ritrovando il silenzio e il contatto con sé stessi

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Inaugurato “Il Viale della gentilezza” a Borgo San Giacomo.

A Borgo San Giacomo inaugurato “Il Viale della gentilezza”

Ci sono luoghi nel nostro territorio che esistono dalla notte dei tempi. Sono spazi che custodiscono storie, esperienze e realtà importanti, capaci di contribuire ogni giorno alla crescita e al benessere della comunità. Luoghi da riscoprire e valorizzare.

E’ stato così inaugurato nella mattinata di sabato 17 ottobre 2026 “Il Viale della gentilezza” a Borgo San Giacomo, un’antica strada di origine romana, un decumano che oggi rappresenta un percorso che parte dal Bosco di Simone (nella zona industriale) e attraversa la natura per giungere al “Canelot” dove troviamo il ponte di congiunzione tra Borgo San Giacomo e Padernello. Lungo il percorso, tre panchine di legno invitano alla raccolta : un invito a fermarsi, respirare e ascoltarsi, ritrovando il silenzio e il contatto con sé stessi.

I presenti al taglio del nastro

Presenti a questa mattinata significativa l’amministrazione comunale, i ragazzi delle classi terze della scuola primaria di secondo grado, Fondazione Castello di Padernello, Elvio Bertoletti consigliere di Fondazione Cogeme ets, realtà da sempre impegnata nella promozione della sostenibilità ambientale, L’Istituto Vincenzo Dandolo, l’associazione Donne 8 Marzo, La Cooperativa Sociale Nuvola Lavoro e l’Asd Roggia Baiona Centro Equestre. Realtà che in concerto promuovono la conoscenza del nostro patrimonio naturale, la condivisione di saperi ed esperienze e l’agire insieme per proteggerlo e valorizzarlo.