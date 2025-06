Inaugurato il Centro sorriso: un nuovo presidio per l'inclusione

Il nuovo Centro sorriso è stato inaugurato venerdì a Verolanuova rappresenta un presidio concreto di un welfare capace di ascoltare.

Una struttura all'avanguardia per tutta la comunità

Tanti i rappresentanti delle istituzioni, del mondo della politica e "addetti ai lavori" che non hanno voluto mancare a questo importante evento che segna un deciso cambio di passo nel mondo dell'inclusione. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Stefano Dotti, Carlotta Bragadina, presidente dell'Assemblea dei sindaci di Ambito 9, ha sottolineato l'importanza di investire sul territorio, mentre è stata la presidente di Ambito 9, Claudia Pedracini a descrivere e raccontare cosa si trova nella struttura: una cucina perfettamente funzionante, un laboratorio informatico con postazioni pc pensato per ospitare attività educative, formative e professionali, una sala multisensoriale Snoelezen, la prima nei territori dell'Ambito, realizzata da Pro Senectute, che sarà a disposizione per percorsi terapeutici, esperienziali e di benessere rivolti a persone con disabilità, anziani, minori e caregiver. Si tratta di una stanza in cui sono allestiti una varietà di stimoli sensoriali (luci, suoni, profumi, musica e materiali tattili) finalizzati a creare un ambiente rilassante e stimolante. Il nome deriva dalla fusione di due verbi olandesi: "snuffelen" (annusare) e "doezelen" (sonnecchiare).

"Questo è uno spazio pensato per aiutare e stimolare la vita indipendente delle persone con disabilità, ma vuole essere anche un luogo aperto a tutta la comunità", ha dichiarato Pedracini.

Non è mancata la testimonianza di Laura della Bassa, della Cooperativa Itaca, che ha raccontato l'esperienza in materia di sale multisensoriali.

Una nuova tappa per il welfare di prossimità

Il Centro Sorriso rappresenta un presidio concreto d un welfare capace di ascoltare, accogliere e innovare. Il progetto è stato possibile grazie ai fondi del Pnrr, Missione 5, e sviluppato in sinergia tra Ambito 9, Bassa Bresciana Centrale, Comune di Verolanuova e Regione Lombardia, ha l'obiettivo di diventare un punto di riferimento per l'autonomia delle persone e l'attivazione di reti territoriali che partano dal tema della disabilità e si aprano a tutti.