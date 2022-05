Inaugurato a Offlaga il nuovo campo in sintetico.

Nuovo campo sintetico a Offlaga

Grande festa a offlaga per l'inaugurazione del campetto in sintetico accanto alla scuola elementare.

All'evento erano presenti, oltre al sindaco Giancarlo Mazza, all'assessore allo Sport Angelo Azzini e al presidente dell'Atletico Offlaga, l'ex capitano del Brescia Marco Zambelli, il consigliere regionale Gabriele Barucco e i rappresentanti dell Fgci bresciana e bergamasca. “È un nuovo spazio, moderno e funzionale, messo a disposizione della nostra società calcistica, dei ragazzi delle scuole ed in generale della comunità – le parole del sindaco Mazza - La Regione ci ha dato una grossa mano (150 mila euro), ma poi si è messa in moto una macchina di progettazione ed esecuzione di un lavoro che consegna oggi al paese uno spazio riqualificato che si aggiunge alla nuova Biblioteca comunale adiacente per un comparto rinnovato e reso funzionale per le nuove generazioni”.