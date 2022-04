Inaugurato a Erbusco l'Infopoint della Franciacorta

Turismo

Lo sportello sarà aperto da aprile a ottobre, fornendo un prezioso servizio.

Finalmente anche la Franciacorta ha un Infopoint. Il prezioso servizio, voluto dall’associazione di Comuni Terra della Franciacorta e dalla Strada del vino in collaborazione con Visit Lake Iseo, è stato inaugurato martedì mattina presso l’enoteca "Le cantine di Franciacorta", al civico 98 di via Iseo. L’ufficio è posto in una posizione strategica sulla provinciale Rovato-Iseo, a poche centinaia di metri dal casello autostradale A4 di Rovato. Lo sportello sarà aperto da aprile a ottobre: nei mesi di aprile, maggio e ottobre solo venerdì, sabato e festivi, mentre da giugno a settembre dal martedì alla domenica.

Al taglio del nastro erano presenti Riccardo Venchiarutti, presidente di Visit Lake Iseo, Camilla Alberti, presidente della Strada del vino Franciacorta, Francesco Pasini Inverardi, sindaco di Passirano e presidente dell’associazione Terra della Franciacorta, e Fabio Lantieri De Paratico, la cui famiglia è proprietaria della fornitissima enoteca "Le cantine di Franciacorta" (con vini di un’ottantina di aziende franciacortine, per un totale di circa 400 etichette). "Molto spesso ci chiedevano informazioni turistiche e le abbiamo sempre date, ma che ora la cosa sia istituzionalizzata è per noi un grande piacere", ha commentato Fabio Lantieri De Paratico.

Riaperti gli Infopoint del Sebino

Con la ripartenza della stazione turistica sul lago d’Iseo hanno riaperto anche gli altri Infopoint di Iseo, Lovere, Sarnico, Sulzano e Monte Isola, oltre allo sportello stagionale di Sale Marasino; Marone, Pisogne e Paratico saranno invece attivi da metà giugno a metà settembre. Questo grazie all’attività di promozione curata da Visit Lake Iseo, associazione che riunisce i venti Comuni del lago oltre alle province di Brescia e Bergamo. Il Sebino e la Franciacorta si apprestano dunque ad accogliere i visitatori con un rinnovato ottimismo a fronte della fine dello stato di emergenza legato alla pandemia di Covid-19.