Vento e freddo non fermano il Comune e i Lions che operano a favore dell’ambiente. Si è tenuta nel pomeriggio di domenica l’inaugurazione delle nuove piantumazioni via Cologne e via Brescia a Chiari a cura dell’Amministrazione comunale del sindaco Massimo Vizzardi.

Inaugurate le nuove piantumazioni con i Lions

Su via Brescia, infatti, grazie alla storica collaborazione con la sezione locale, all’interno del progetto del Bosco dei Lions, è stata conclusa la piantumazione di 42 nuove essenze di Parrotia Persica Vanessa. Un progetto a cui l’Amministrazione tiene molto: non solo perché si prosegue con l’opera di abbellimento della viabilità e degli importanti ingressi cittadini in un'ottica ambientale, ma anche perché il Comune si è impegnato a piantare ogni anno tanti alberi quanti sono i nuovi nati.

Un progetto avviato nel 2019 e portato avanti con grande successo, se si considera che in realtà le piante messe a dimora da allora a oggi sono il doppio dei nati, due alberi per ogni bambino e bambina venuti al mondo negli ultimi quattro anni.

La celebrazione ha visto la partecipazione di entrambi i circoli, Lions e Leo Club Le Quadre di Chiari (la sezione giovanile), con i rispettivi presidenti, Massimo Pezzoni e Arianna Criscuolo, oltre che agli amministratori cittadini: il sindaco Massimo Vizzardi, l’assessore Domenico Codoni, i consiglieri Simone Riccardi ed Ermanno Pederzoli e numerosi accorsi.

A prendere la parola per primo il sindaco Vizzardi:

Un momento che può sembrare ordinario, ma che in realtà giunge da una scelta politica forte. Dal 2019 ad oggi, abbiamo preso l’impegno di piantare un albero per ogni nato. A Chiari sono circa 170 all’anno. Noi, insieme ai Lions e alle altre associazioni attive sul territorio abbiamo piantumato oltre che autonomamente come Comune, 1.400 alberi. In meno di quattro anni abbiamo superato il nostro impegno in quanto ne sono stati piatumati quasi il triplo. E’ un bel segnale alla città, un passaggio necessario per l’ambiente e per la civiltà. Inoltre, al contrario di quanto fatto in altri Comuni, abbiamo anche piantumato delle essenze arboree particolarmente importanti. Grazie ai Lions e i Leo per la proficua collaborazione su più fronti.

La parola è poi passata a Pezzoni:

Questo viale alberato oggi appare ai nostri occhi spoglio, ma in primavera e nelle stagioni a seguire si rivelerà in tutta la sua bellezza. Assistiamo oggi ad un’altra tappa ufficiale del “bosco” dei Lions e dei Leo: un’altra perché questo è un service che abbiamo iniziato a concretizzare già da qualche anno con l’obiettivo di creare un polmone verde in questa bella cittadina, d’intesa con il Comune, in collaborazione con il sindaco Vizzardi, ma anche con la partecipazione dell’Istituto Einaudi di Chiari. Un’iniziativa la nostra, a “campo largo” in quanto gli alberi sono stati messi a dimora in spazi diversi. Ricordo il piccolo bosco del parco delle Rogge, con 53 alberi adulti, il parco di Via Lumetti, con 36 alberi adulti, e la piantumazione di alcune centinaia fra alberi e cespugli negli spazi dell’Istituto Einaudi. Oggi inauguriamo un viale importante con 42 alberi di Parrotia Persica Vanessa, alti oltre 4 metri, le cui foglie di colore verde lucido con sfumature bordeaux si tingono di giallo, arancione e rosso vivo in autunno, mentre in primavera, prima della comparsa delle foglie, generano fiori rossi che spuntano in mazzetti sferici. Quindi, senza dubbio, sarà uno splendido viale in ogni stagione, senza tralasciare l’importante funzione che questi alberi svolgeranno essendo in grado di assorbire una grande quantità di CO2. Ringrazio sentitamente tutti coloro che hanno reso possibile questa bella iniziativa ,in particolar modo i soci del Club Lions Chiari le Quadre per la profusione del loro impegno materiale e per alcuni di loro, anche economico.

Via Cologne

Ultimati anche i nuovi lavori di sistemazione di via Cologne, uno dei principali accessi alla città, che è stata riqualificata tanto sul lato estetico con la piantumazione di altre 25 nuove essenze di Parrotia Persica Vanessa, quanto su quello funzionale. In corso di installazione anche la nuova illuminazione a led che servirà la strada e la pista ciclabile che la affianca. Insomma, un intervento di decoro, ma anche di sicurezza urbana. Ma non è finita: si procederà ora alle piantumazioni e alla sistemazioni di altre arterie cittadine di ingresso alla città, tra cui via Roccafranca, via Milano e via Rota.