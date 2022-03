Inaugurata pista ciclabile dedicata ad Antonio Zani

SAN PAOLO

Per l'assessore è stata deposta anche una targa commemorativa.

Inaugurata a San Paolo una pista ciclabile dedicata all'ex assessore Antonio Zani.

Una ciclabile dedicata all'ex assessore

E' stata inaugurata oggi a San Paolo una pista ciclabile in memoria del compianto ex assessore Antonio Zani. Presenti all'inaugurazione diversi amministratori, tra i quali ovviamente il sindaco di San Paolo Giancarla Zernini, al quale è toccato fare gli onori di casa in questa toccante cerimonia. “Non abbiamo mai amato le cerimonie di inaugurazione, preferendo il “fare”, il portare a termine un progetto pensando già al successivo. Era doveroso, però, concederci questa eccezione – ha spiegato Zernini - Questo appuntamento è l’occasione per ricordare e dedicare un’opera a chi più di tutti, finché presente, si è dedicato ad essa. Per intitolare questo luogo a chi, del “fare” senza troppe cerimonie, è stato un esempio in prima linea. Sarebbe egoista e inopportuno, da parte mia, utilizzare questo discorso per ricordare una figura come quella di Antonio Zani con aneddoti personali, quando la sua vita e la sua attività hanno lasciato alla comunità intera una memoria precisa e condivisa. Di Antonio, oggi, è giusto ricordare la presenza, la puntualità, la passione dell’impegno pubblico, il grande entusiasmo e l’energia. Caratteristiche che ha saputo mettere a disposizione della collettività e del suo paese. Un impegno che si è concretizzato per l’ultima volta, prima della sua improvvisa scomparsa, nei lavori per quest’opera, che seguì da assessore ai lavori pubblici”.