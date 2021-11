Verolavecchia

Un'opera molto attesa e desiderata fatta in nome della sicurezza e delle politiche di tutela ambientale.

Inaugurata la nuova pista ciclopedonale che affianca la SP 11, un'opera preziosa per la mobilità dolce e per la sostenibilità ambientale.

La pista ciclopedonale

Questa mattina è stata ufficialmente inaugurata la pista ciclopedonale che costeggia la SP11, insieme a due attraversamenti della stessa. L'opera è importante non solo dal punto di vista della sicurezza, la SP11 era sprovvista di attraversamenti pedonali con conseguente pericolo per chi aveva necessità di attraversarla, ma anche per la sostenibilità ambientale, infatti è stata progettata in modo che nei prossimi anni possa essere collegata ad altre piste ciclabili in modo da promuovere e sostenere la mobilità dolce e le utenze deboli quali pedoni, ciclisti, disabili e famiglie con passeggini. "Oggi si parla molto del potenziamento delle ciclabili, del green new deal, dobbiamo recuperare tutte quelle che sono le iniziative per valorizzare il nostro territorio, lo sport e il turismo lento, quelli che possono essere i valori dei nostri comuni", ha dichiarato il sindaco Laura Alghisi durante l'inaugurazione, alla quale è seguita la benedizione del parroco don Tiberio Cantaboni e il primo giro inaugurale ad opera dell'associazione Avis pedale verolese.

I costi

L'opera, già progettata nel 2019, a causa della pandemia i lavori hanno necessariamente subito dei rallentamenti, è stata realizzata grazie ad un finanziamento di 37..500 euro della Provincia di Brescia, 100mila della Regione Lombardia e 164mila da risorse proprie del Comune.