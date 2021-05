Il taglio del nastro questa mattina, 1 maggio. Oltre alle autorità locali, presente alla piccola cerimonia anche l’assessore regionale Fabio Rolfi.

Inaugurata la nuova piazza Europa di Coccaglio

Ci sono voluti 4 mesi e 130mila euro stanziati dal fondo regionale straordinario per il Covid, ma adesso Coccaglio ha una nuova piazza. Proprio questa mattina, con l’attenzione alle normative Covid, è stata inaugurata piazza Europa. Alla piccola cerimonia erano presenti il sindaco Alberto Facchetti, l’assessore ai Lavori pubblici Eugenio Fossati e altri esponenti dell’Amministrazione comunale, ma anche l’assessore regionale all’Agricoltura e i sistemi verdi, Fabio Rolfi.

Sul posto anche il parroco don Gianfranco Rossi e il comandante della Polizia Locale, Luca Leone. A seguito del taglio del nastro, non è mancata nemmeno la benedizione.

Gli interventi

La parola è stata passata al primo cittadino Facchetti. “Era necessario rifare la pizza Europa perché era diventata pericolosa a causa delle radici degli alberi che avevano alzato il terreno”, ha commentato il sindaco soddisfatto dei nuovi lavori. “In quest’area viene fatto anche il mercato ed è stato necessario togliere il verde per far sì che il problema non si ripetesse. Però, abbiamo piantato 250 alberi nel territorio per compensare”, ha aggiunto.

“Opere di questo tipo producono lavoro e abbelliscono il Comune, sono soldi spesi bene”, ha evidenziato invece l’assessore regionale Fabio Rolfi.

Lo streaming

Per evitare assembramenti, la cerimonia è stata trasmessa in streaming sulla pagina Facebook del Comune. La cittadinanza ha così potuto partecipare virtualmente al taglio del nastro.