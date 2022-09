Inaugurata in piazza Aldo Moro la nuova farmacia

Inaugurata a Barbariga la nuova farmacia Marchi.

Inaugurata a Barbariga la nuova farmacia Marchi, in piazza Aldo Moro. Come l'ha definito il sindaco Giacomo Uccelli “inizia una nuova era per la nostra piazza. E' il primo passo verso una piazza dei servizi, considerando che qui nascerà anche la Casa di Comunità. La farmacia dei servizi che il dottor Marchi ha deciso di erigere nella piazza Aldo Moro è il completamento di una progettualità che vede il nostro paese come riferimento socio assistenziale per la dorsale sud della quinzanese. Ringrazio perciò Marco Marchi per aver una volta di più scommesso su Barbariga e sulla erigenda casa di comunità: ha investito non solo sulla sua attività, ma nel nostro paese”.

La Farmacia Marchi continuerà ad avere una sede anche in via Roma, dove sarà curato l'aspetto veterinario, mentre tutti gli altri servizi saranno curati nella nuova sede di piazza Aldo Moro. “E' stata una scelta fatta col cuore, prima ancora che con motivazione di tipo logistico o per un rinnovamento della sede - ha spiegato il dottor Marco Marchi - Abbiamo raccolto l'invito del sindaco di trasferire la Farmacia nella piazza dove sorgerà la casa di comunità. Chiaramente anche secondo noi questo era un edificio perfetto, anche per essere vicino alla casa di comunità e alla Rsa. Si va verso una sanità che sarà di tipo territoriale, vicno ai cittadini: le farmacie rappresenteranno una rete al servizio dei cittadini”.