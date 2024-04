Inaugurata a Rezzato la Panchina Blu per l'Autismo.

Nella mattinata di ieri (giovedì 4 aprile 2024) nel piazzale della Scuola Primaria Tito Speri di Rezzato, è stata inaugurata una panchina blu, simbolo di consapevolezza sull'autismo.

L'iniziativa è stata promossa da alcuni genitori degli alunni in collaborazione con il Dirigente Scolastico, gli insegnanti dell'Istituto Comprensivo e il Comune di Rezzato, che si è occupato della realizzazione. Questo evento si inserisce nel contesto delle attività programmate in occasione della Giornata Mondiale sulla Consapevolezza dell'Autismo, celebrata il 2 aprile, dando il via a una serie di iniziative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica su questo importante tema.

Parole di ringraziamento

Il vicesindaco di Rezzato, Monica Zanca, accompagnata dall'Assessore alla Cultura, Bonometti, e dall'Assessore ai Lavori Pubblici, Matteo Capra, ha evidenziato nel suo discorso l'importanza del contributo di ognuno, a partire dai bambini, nel fornire sostegno e forza ai minori affetti da autismo e alle loro famiglie. Ha inoltre sottolineato la necessità di continuare a lavorare per garantire alle famiglie un supporto adeguato e tempestivo.

Un evento che è stato organizzato nei minimi dettagli e con cura da parte dei giovani protagonisti dell'evento, fatto questo che è stato evidenziato da parte del vicesindaco. Ad essere sottolineato, in particolare il modo con il quale sono state eseguite dai giovanissimi le istruzioni dei loro insegnanti, mostrando entusiasmo e interesse per l'intera cerimonia di inaugurazione.