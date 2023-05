Il lago d’Iseo è passato dal livello minimo al massimo, superando perfino il record storico di altezza riferito a questo periodo dell’anno, in meno di un mese. Insomma, dalla crisi idrica al rischio inondazioni.

In un mese il lago torna a sfiorare le banchine

Dopo essere rimasto sotto media per quasi un anno e mezzo il livello del lago è risalito in maniera vertiginosa. Il merito è delle piogge, che hanno permesso al Consorzio dell’Oglio di aprire la diga di Sarnico per la stagione irrigua prima, e poi per tenere controllato il livello dell’acqua, che ha raggiunto quello di banchine e passeggiate a lago.

Tra il 16 e il 17 maggio il Sebino ha superato il massimo storico registrato dal 1933 a oggi, segnando prima 110,2 centimetri e poi 108,8, a fronte di un massimo per il periodo pari a 107, raggiunto il 16 magio 1958.

Il merito è delle piogge: gli afflussi a lago nelle ultime ore sono consistenti e hanno raggiunto (l’11 maggio) i 116 metri cubi di acqua al secondo. Al momento nel lago d’Iseo entra tanta acqua quanta ne esce dalle paratie dell’Oglio regolate dal Consorzio. Si tratta di circa 50 metri cubi di acqua al secondo.

Anche con l'acqua alta i lavori a Iseo proseguono

A Iseo, dove stanno procedendo i lavori per il consolidamento e la riqualificazione del lungolago, l’impennata del livello del Sebino potrebbe rallentare il cantiere?

"L'ottimo lavoro sin qui svolto dalle ditte incaricate ha consentito che le lavorazioni, a oggi, abbiano più di un mese di vantaggio sul cronoprogramma complessivo - ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici, Cristian Quetti - A fronte di ciò i lavori di messa in sicurezza non dovrebbero subire ritardi sui tempi di consegna previsti, mentre le lavorazioni di rifacimento pavimentazione non subiranno alcuna interruzione. L'impegno in vista dei mesi di massimo afflusso turistico di luglio e agosto è di sospendere i lavori, ma la durata dello stop dipenderà dalle criticità che emergeranno da qui a luglio".

L'invito a proseguire con una gestione oculata della risorsa idrica

La risalita del livello del lago era già iniziata nelle scorse settimane grazie alla politica di regolazione attuata dal Consorzio e da Regione Lombardia, al fine di invasare quanta più acqua possibile per la stagione irrigua. Se dovesse smettere di piovere all’improvviso, la risorsa accumulata finora basterebbe per un paio di mesi agli agricoltori. Da qui l’invito del Pirellone a proseguire con una gestione accorta dell’acqua.