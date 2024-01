Partiranno lunedì 29 gennaio i nuovi lavori da eseguire al Parco delle Rogge, che prevederanno la realizzazione di una nuova area giovani, un’area giochi e la nuova area sgambamento cani; opere che dovrebbero concludersi entro la fine di maggio 2024.

In partenza i lavori al Parco delle Rogge

Nello specifico, l’accesso a tutto il parco interessato dai lavori sarà vietato indicativamente fino a marzo (ciò non riguarderà la piastra basket e lo skatepark), dato che il cantiere - che interesserà prevalentemente l'area ovest - prevede lo smantellamento di tutti i giochi attuali e dell'area cani ora presente, al fine di realizzare entrambe completamente ex novo.

Infatti, con questi nuovi lavori, l’area giochi per i più piccoli verrà spostata nel centro del parco e occuperà una superficie più ampia, circondata dagli alberi che ne garantiranno l'utilizzo anche nei giorni più caldi d’estate, grazie alla naturale ombra e frescura; ma sarà sempre comunque vicina al servizio bar e ristoro. L’area cani, invece, sarà spostata al di là della roggia: una decisione in linea con l’impianto organizzativo degli spazi del parco stesso, che punta a evitare promiscuità tra i diversi usi, garantendo invece che ogni utenza abbia degli spazi dedicati ad hoc per le proprie esigenze. Contestualmente verrà realizzata anche la nuova area giovani.

Prosegue così l’opera dell’Amministrazione comunale che già nel 2022 aveva stanziato 200 mila euro per arricchire il Parco delle Rogge di un’area principalmente dedicate ai giovani, con un bar che possa ospitare eventi musicali (o altro) e con spazio anche per food truck. Già con quei lavori era stata rivista la disposizione del parco, separando lo spazio per i bambini da quello per i più grandi (con piastra basket e skatepark), e creando un’area bar a servizio di tutto il parco.

Gli interventi

A prendere la parola l'’assessore ai Servizi per l’Infanzia, Chiara Facchetti:

La riqualificazione del Parco delle Rogge è per la nostra Amministrazione un’opera strategica, avviata con il sindaco Massimo Vizzardi che ha sempre dato molta attenzione a tutto ciò che riguarda le Politiche Giovanili. Con queste opere il parco diventa più bello, più sicuro, più fruibile: i giovani così hanno uno spazio interamente dedicato a loro, così come i bambini, e dedichiamo un’area specifica ai cani e ai loro proprietari. Inoltre, recupereremo tutti i giochi attuali grazie alla manutenzione profonda e ne verranno aggiunti due, sempre per i piccoli. Anche il chiosco sarà a sua volta riqualificato e sarà il punto di unione tra le varie aree. Tutto ciò sarà pronto per la primavera, così da offrire alla cittadinanza del quartiere e dell’intera città un parco tutto da vivere.

Sul tema è intervenuto anche Vizzardi: