In mostra a Verolanuova gli abiti del '700

E' stata inaugurata questa mattina, a Verolanuova, la mostra "Costumi e accessori del Settecento" . L'incontro si è tenuto in piazza Libertà di Verolanuova.

Un vernissage e lo spettacolo a tema hanno inaugurato la mostra dei "Costumi e accessori del Settecento". In occasione del taglio del nastro, è anche stata effettuata in pubblico la vestizione di una nobile dama del Settecento.

Dal risveglio del mattino, la capricciosa dama sceglierà quale parrucca indossare, con il suo inserviente che provvederà ad incipriarla, a stringerle il corsetto e vestirla secondo le bizzarre mode dell’epoca, che videro a metà del secolo raggiungere smisurati marchingegni per allargare le gonne all’esasperazione,

come spiegato dal curatore dello spettacolo Giampaolo Tirelli.



La teatrale performance è stata accompagnata dalle musiche di epoca Tiepolesca e da letture interpretate da “Il teatro alla Moda” di Benedetto Marcello.

A conclusione, c'è stato lo spostamento Chiesa della Disciplina dove è stato possibile fruire in un incredibile collezione di abiti, e accessori antichi e preziosi che resteranno in mostra, fino alla chiusura del Festival, fissata per domenica 21 maggio.