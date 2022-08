In arrivo quasi 120mila euro per il lago di Garda e il lago d'Iseo

Ad annunciarlo il deputato della Lega Fabrizio Cecchetti, coordinatore del partito in Lombardia.

“Grazie al lavoro di Matteo Salvini, che nel 2018, da ministro dell’Interno, ha avviato i progetti, e al sottosegretario Nicola Molteni che ha proseguito l’attività, in arrivo in provincia di Brescia, quasi 120 mila euro per il Lago di Garda e il Lago d’Iseo. L’impegno della Lega, sempre vicina ai territori, garantisce in questo ambito anche la tutela della sicurezza dei laghi. È necessario comunque fare di più. Per noi la sicurezza dei territori è al primo posto e sarà uno dei punti cardine del nostro programma elettorale”.