Ulteriori dieci milioni di metri cubi di acqua aiuteranno il lago d’Iseo e i campi della franciacorta e della Bassa bagnati dall’Oglio. Verranno rilasciati nei prossimi dieci giorni dai bacini artificiali montani grazie a un nuovo accordo siglato tra Regione Lombardia e i gestori idroelettrici, che si erano già impegnati a far defluire a valle 900mila metri cubi di acqua al giorno per una decina di giorni. Nonostante la riduzione dei volumi disponibili e a fronte dei fenomeni temporaleschi delle scorse ore, i gestori idroelettrici hanno accettato di mantenere il deflusso concordato fino ai primi di luglio.

In arrivo dai bacini montani ulteriori 10 milioni di mq di acqua per il Sebino

“L’obiettivo è riuscire, con questo ulteriore supporto, a sostenere il comparto agricolo, alimentando per quanto possibile la prima stagione irrigua” – fa sapere l’assessore regionale Massimo Sertori, impegnato nel tavolo di coordinamento per far fronte alla grave crisi idrica che ha colpito l’intera regione e in particolar modo Vallecamonica e Sebino.

Proprio grazie all’apporto dei bacini idroelettrici la discesa del livello del lago per la prima volta da un mese a questa parte si è fermata. L’idrometro alla diga di Sarnico segna 15 centimetri sopra lo zero, contro una media di 96 centimetri. Il volume del Sebino è un terzo rispetto alla media degli ultimi 90 anni. Le riserve idriche del bacino dell’Oglio sono diminuite di un ulteriore 17% rispetto alla scorsa settimana e sono inferiori del 68% rispetto alla media degli ultimi 15 anni.