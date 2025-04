Immobiliare: Chiari è sempre più cara

I dati semestrali elaborati dall’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle entrate, numeri che fotografano due volte all’anno le tendenze economiche - zona per zona - del «real estate» di ciascun Comune italiano, spiegano bene la situazione.

L’Osservatorio immobiliare dell’Agenzia delle entrate

I dati in questa pagina sono calcolati sulla base del valore al metro quadrato delle reali compravendite realizzate nel corso del secondo semestre 2024, nella nostra zona. Numeri che rivelano ancora una volta uno scenario tutt’altro che uniforme, con prezzi al metro quadrato che si alzano - prevedibilmente - in modo molto netto più ci si avvicina a Brescia e al lago d’Iseo.

La nostra "casa tipo"

Per confrontare i dati abbiamo deciso anche quest’anno di concentrare l’analisi sul valore di un’ipotetica "abitazione tipo": un appartamento residenziale "standard", non di tipo economico, in buono stato ma nemmeno di recentissima fabbricazione, e che si trovi in una zona centrale rispetto all’abitato. Quanto costa, mediamente, Comune per Comune? Nelle tabelle abbiamo riportato la media tra l’indice minimo e l’indice massimo stimato dall’Agenzia delle entrate.

Chiari: prezzi in aumento

Cominciando da Chiari, si nota come rispetto alla stessa rilevazione di un anno prima (secondo semestre 2023) i prezzi continuano a salire. Il nostro appartamento "tipo" passa infatti in dodici mesi da 1275 a 1325 euro al metro quadrato se parliamo di un immobile nel centro. Aumenta però anche la periferia (da 1040 a 1100) la fascia semicentrale, da 1225 a 1275 euro.

Il Sebino: prezzi stabili e alti

I prezzi di compravendita più alti della zona restano quelli della Franciacorta e del Sebino, con Iseo che la fa da padrone. Stabili le quotazioni, secondo l’Agenzia delle entrate, sia nel centro che nella fascia del lago (2075 euro al metro quadrato).

La Leonessa trascina il mercato

Anche la vicinanza con Brescia e quindi con i servizi della città hanno ovviamente il loro peso. Un appartamento "tipo" nel centro di Roncadelle vale oggi 1525 euro, al secondo posto della classifica. Idem Travagliato, dove pure i prezzi sono nettamente aumentati in un anno: siamo a 1425 euro al metro, contro i 1375 di un anno fa. Seguono Provaglio e Paratico, Palazzolo, Erbusco e Corte Franca, dove in centro un appartamento costa su per giù, mediamente, la stessa cifra.

Si scende: la Bassa costa molto meno

Continuando a parlare di compravendita, anche in questa rilevazione si conferma una dinamica prevedibile: più ci si sposta nella Bassa profonda e più anche i prezzi... si abbassano. A Urago, Comezzano-Cizzago, Castrezzato, Castelcovati e Rudiano siamo appena sopra i mille euro al metro quadrato (sempre per il nostro centrale appartamento tipo) mentre a Roccafranca addirittura sotto (990 euro). Pochi? Nì. Si può certo parlare di prezzi "stracciati" se paragonati al resto della provincia, ma attenzione all’equivoco: il mercato dell’Ovest bresciano si mantiene decisamente vivace se confrontato con i primi Comuni della Bergamasca a ovest dell’Oglio. Qui, nella zona di Calcio e di Pumenengo, la stessa abitazione costerebbe parecchio meno, addirittura fino a 750-800 euro al metro.

L’affitto

E per chi preferisce affittare? La classifica cambia parecchio. Anche in questo caso, abbiamo calcolato il valore centrale della forbice di prezzi indicata dall’Agenzia delle entrate. Prendere in locazione il nostro appartamento "tipo", sempre nella fascia catastale "B" e quindi in una zona centrale, costa 7,35 euro al metro al mese a Iseo. Un dato probabilmente "gonfiato" anche dal mercato turistico di lungo periodo. Il secondo e terzo posto della classifica non sono infatti occupati dall’hinterland Ovest di Brescia, ma da Palazzolo (5,70 euro) e, più economica, da Chiari (5,20 euro). Nella parte alta della classifica degli affitti c’è poi Roncadelle e, recuperando parecchie posizioni sulla compravendita, anche la ben servita Rovato.

Stesse dinamiche invece nella Bassa, con Roccafranca di nuovo segnalata come il Comune più economico (fino a 3,40 euro al metro al mese).