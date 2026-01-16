Da parte del Vescovo Tremolada è stata mostrata grande attenzione nei confronti delle attività svolte dall'Ancri Chiari: si è soffermato in particolare sull'importanza del servizio, del senso civico e della testimonianza dei valori repubblicani nella società contemporanea

Il Vescovo Tremolada riceve in visita l’Ancri Chiari: dialogo, valori e progettualità.

In visita dal Vescovo Tremolada l’Ancri Chiari

Nei giorni scorsi il vescovo di Brescia Pierantonio Tremolada ha ricevuto una rappresentanza dell’Associazione O.M.R.I. ANCRI (Associazione Nazionale Combattenti e Reduci) Chiari nella sede Vescovile. Un appuntamento significativo, che ha consolidato il rapporto di stima e collaborazione tra l’Associazione e le istituzioni ecclesiastiche del territorio.

Alla guida della delegazione il Presidente cav. Pasquale Cardillo, che ha presentato al Vescovo la folta compagine di soci composta da Cavalieri, Ufficiali e Commendatori, illustrandone l’impegno quotidiano, la provenienza professionale e il contributo offerto alla comunità. Il colloquio è stato inoltre l’occasione per condividere le iniziative programmate per il 2026 con particolare attenzione ai progetti di carattere sociale e culturale che l’Associazione intende promuovere sul territorio.

Da parte del Vescovo Tremolada è stata mostrata grande attenzione nei confronti delle attività svolte dall’Ancri Chiari: si è soffermato in particolare sull’importanza del servizio, del senso civico e della testimonianza dei valori repubblicani nella società contemporanea.

Lo scambio dei doni

L’Associazione ha donato al Vescovo, in segno di riconoscenza, un quadro del pittore/poliziotto Giacinto Picozza, raffigurante Santa Caterina d’Alessandria di Raffaello Sanzio, insieme ad alcuni prodotti locali realizzati da un socio apicoltore di Chiari. Monsignor Tremolada ha ricambiato con un gesto di grande cordialità, consegnando a tutti i presenti una medaglia con il proprio stemma episcopale e un Santo Rosario.

Il bilancio dell’incontro

Si è trattato di un incontro svoltosi in un clima di dialogo e di reciproca attenzione al termine del quale è stata elargita da parte del vescovo la benedizione, andando di fatto a cristallizzare un momento di grande valore sia umano che istituzionale. Tra i presenti anche il socio Commendatore Monsignore don Ivo Giacomo Panteghini, che ha condiviso la significativa occasione di confronto.