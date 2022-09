Il tennis di Manerbio riapre i battenti

Firmata, finalmente, l'accettazione per l'assegnazione all'Asd che aveva vinto il bando.

Lieto fine

É stato un lieto fine che non tutti si aspettavano quello che ha visto la luce solo qualche ora fa a Manerbio. Al termine di un iter complesso, costellato da polemiche e complicazioni, la gestione dell’impianto, affidata all'Asd Professional School di Sergio Gelmini, ora potrà aprire i battenti. Già da lunedì prenderà il via la settimana gratuita di prova per i piccoli della scuola tennis e tra 10 giorni, quando i campi saranno pronti dopo gli ultimi ritocchi, anche i soci del club potranno ritornare a sfidarsi sul loro amato rettangolo rosso.

Un futuro roseo

Tennis e scuola sono state affidate alle mani espertissime del maestro Gelmini, tecnico nazionale, che ha seguito passo passo i lavori di sistemazione del "suo figlioccio". L'opera era partita lo scorso gennaio con la sola apertura della scuola tennis, a seguire una serie di intoppi avevano rallentato l'apertura della struttura sportiva. La spesa più impegnativa per le casse comunali è stata quella del rifacimento a norma degli spogliatoi che ora sono in regola con Coni e Fit, insieme alle nuove reti e tanti piccoli accorgimenti. Numerosi i lavori ancora da concludere, accorgimenti che risultano inerzie rispetto al risultato raggiunto ad oggi. Una nuova vita con una struttura realizzata ed hoc, persone competenti nella gestione, tanti soci, volontari appassionati e un torneo internazionale all'orizzonte. Il futuro del Tennis Manerbio ora può essere davvero roseo.