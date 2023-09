Non c’è miglior modo di essere ricordati se non tramite le proprie passioni. E così Daniele Carminati vivrà per sempre nel grande spettacolo calcistico che nel weekend ha animato l’oratorio San Giovanni Bosco con tre giorni di partite, solidarietà e divertimento dedicati al 17enne scomparso.

Il sorriso di Daniele risplende all’oratorio tra calcio, solidarietà e ricordi

Sono passati 9 anni da quel tragico incidente in moto che si è portato via il giovane e il paese ancora non dimentica, e mai lo farà: Urago ancora una volta si è dimostrata vicino alla famiglia Carminati, ricordando il prezioso valore di chi, purtroppo, l'ha lasciata troppo presto. Il sorriso di Daniele, terzino destro di talento che militava nelle fila della Juniores dell'Ac Palazzolo, è stato il protagonista della settima edizione del Memorial andato in scena da venerdì a domenica, attirando un gran numero di partecipanti sia in campo che a bordo campo.

Diciotto le squadre, provenienti dal paese e dai territori limitrofi, scese in campo per l’occasione, mentre l’oratorio e le cucine brulicavano di volontari all’opera per rifocillare i giocatori e gli spettatori presenti. Spazio anche al calcio «in rosa», con il quadrangolare che ha coinvolto i team di AlbinoLeffe, Orobica Bergamo e due squadre di Palosco.

Un Memorial carico di emozioni e spettacolo: la coppa è andata alla formazione di Glamour estetica e solarium, i campioni in carica, ma a vincere è stata la solidarietà dal momento che il ricavato sarà devoluto all’oratorio per finanziare tutte le attività del centro.

Immancabili, infine, i ringraziamenti della famiglia Carminati (in particolari dei genitori di Daniele, Giorgio e Angela) "al parroco don Vincenzo Arici per l’ospitalità, all’Amministrazione comunale per la partecipazione (il sindaco Gianluigi Brugali era presente al taglio del nastro, mentre al vice Francesco Ossoli è toccato l’onore delle premiazioni, ndr), allo staff che ha contribuito alla realizzazione dell’evento e a tutta la popolazione che ha partecipato numerosa".