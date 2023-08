Il sogno di Filippo Ferdinando Pagani, che parte per il Bolshoi

Un sogno che si realizza. Filippo Ferdinando Pagani, grande promessa bresciana per la danza classica, è in partenza per il Teatro Bolshoi di Mosca.

Convocato a Mosca: ballerà al Bolshoi

Il giovane, di Capriolo, è stato selezionato per entrare a far parte di una delle compagnie di ballo più importanti al mondo. «Quando mi è arrivata la notizia non ho pensato a nulla, solo gioia – ha dichiarato il diciottenne – non me lo aspettavo, sono entusiasta e soddisfatto». Un’occasione di quelle che si presentano rare volte nella vita. Una possibilità unica che ha riempito di gioia anche Simone Pagani e Stefania Foresti i genitori del ragazzo, oltre a Sofia, la sorella ventitreenne oggi ballerina al teatro San Carlo di Napoli. Ed è stato proprio il talento della sorella ad aver ispirato Filippo. «Da bambino facevo il calciatore – ci ha raccontato il ballerino – ma dopo gli allenamenti trascorrevo il tempo con mia sorella guardando i dvd di danza».

Filippo Ferdinando Pagani

E’ nata così la passione per il balletto che si è presto concretizzata in sacrifici e dedizione. All’età di 11 anni, infatti, Filippo ha iniziato a frequentare l’accademia del Teatro alla Scala di Milano ed ha seguito un percorso, in crescita, che non ha dato segni di cedimento. Dopo 8 anni di studio, a giugno Pagani si è diplomato al liceo coreutico con il massimo dei voti. Una grande soddisfazione che, negli anni, lo ha visto interpretare alcuni importanti ruoli come Colas, il protagonista nel balletto La Fille Mal Gardée diretto da David Coleman alla Scala di Milano. Ma non solo, Filippo ha danzato nello spettacolo Lo Schiaccianoci e in Cenerentola. Durante l’ultimo anno di accademia, a seguito di varie audizioni, sono giunte in poco tempo importanti proposte di lavoro per il giovane promettente: dal Finnish National Theater di Helsinki al Teatro alla Scala di Milano, dal Mariinskij di San Pietroburgo fino al Teatro Bolshoi di Mosca che Filippo non ha esitato ad accettare «Parto il 7 settembre, Bolshoi è il sogno di ogni ballerino - ha concluso il ragazzo - non ho ancora realizzato, forse lo farò quando sarò sul posto».