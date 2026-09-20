Il service del club “Brescia Terre dei Longobardi” e l’associazione “Benandanti” per il mese dell’alfabetizzazione ed educazione

“Creiamo un impatto duraturo”, sotto l’egida di questo motto il Club Rotary Brescia Terre dei Longobardi è stato protagonista di un importante service per il territorio. Mercoledì sera nell’auditorium della sede Bcc di Verolavecchia, i rappresentanti del Club, il presidente Giulio Caravaggi, il vice Fabio Domenico Incontro, il tesoriere Chiara Gozzoli, il prefetto Emanuele Sbaraini hanno incontrato una rappresentanza dell’associazione “I Benandanti” tra cui la presidente Roberta Cervati.

Nuovi materassini per l’asilo Morelli

“Nel Rotary ogni mese è dedicato ad un tema – ha spiegato Caravaggi – il mese di settembre è dedicato all’alfabetizzazione ed educazione sociale. Quando i Benanadanti ci hanno chiesto di contribuire per acquistare meterassini per l’asilo Morelli di Verolanuova abbiamo subito deciso d’intervenire perché i giovani e le strutture per i giovani, tanto che nel nostro programma abbiamo azione verso le scuole”.

Il Rotary è sempre pronto a tendere una mano soprattutto quando si parla di cultura, tutela del territorio e promozione sociale che sono tra i principali temi in cui la nota associazione ama spendersi.

“I Benandanti nascono 11 anni fa con lo scopo di dare una mano alla nostra comunità: tutti i soldi che noi raccogliamo vengono investiti sul territorio – ha spiegato la presidente Cervati – lo scorso anno abbiamo acquistato dei defibrillatori, mentre quest’anno abbiamo deciso di acquistare 49 materassini per l’asilo Morelli. Per raccogliere questi soldi abbiamo organizzato una gara di spiedo, domenica 20 settembre, anzi chi volesse partecipare contribuendo alla realizzazione del progetto è il benvenuto in quanto tutto il ricavato sarà dedicato a questo acquisto. Sappiamo che questo è un momento difficile per le famiglie e che ci sono tante feste a cui partecipare, quindi per la prima volta nella nostra storia abbiamo dovuto chiedere un aiuto esterno, così abbiamo coinvolto il Rotary che ringraziamo per aver accolto immediatamente la nostra richiesta”.

Il Rotary Brescia Terre dei Longobardi ha iniziato la sua attività da soli cinque mesi ma ha già un calendario ricco di eventi e service per il territorio che spaziano in diversi ambiti con un solo filo conduttore: essere d’aiuto alla comunità.