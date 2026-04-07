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Il Santuario di Comella si anima con la prima Via Crucis vivente

Tutta la comunità ha partecipato alla rappresentazione che ha impegnato più di venti comparse

Il Santuario di Comella si anima con la prima Via Crucis vivente

Seniga · 07/04/2026 alle 15:30

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Il Santuario mariano di Comella, frazione di Seniga, continua nella sua vocazione di essere sempre più un punto di riferimento per i fedeli non solo del territorio.

Prima Via Crucis vivente

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Quest’anno il Santuario si è arricchito di un’occasione in più di preghiera e meditazione. Il Gruppo Amici di Comella, volontari sempre presenti che non perdono occasione di prodigarsi per animare la vita ricreativa e di fede della pieve. Da anni accarezzavano il sogno di organizzare una Via crucis vivente e finalmente quest’anno sono riusciti nell’impresa: immediatamente hanno avuto il benestare del parroco don Alessandro Lovati che volentieri si è messo a disposizione. Così una ventina di volontari si sono messi a disposizione come figuranti e prodotto abiti di scena e oggetti necessari per la rievocazione religiosa. Il successo è stato grandissimo: tutta la comunità ha partecipato con vivo interesse a questo evento così importante e coinvolgente. Inutile sottolineare la grande soddisfazione di volontari e parroco che già stanno pensando a creare una nuova tradizione al Santuario di Comella.

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