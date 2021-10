arrivederci

Don Agostino Bagliani, parroco di Capriolo, ha lasciato la comunità dopo dieci anni. Ieri, sabato 23 ottobre, Amministrazione, associazioni e cittadini si sono riuniti per l'arrivederci al proprio sacerdote, che ora inizierà una nuova esperienza a Brescia,

Il saluto di Capriolo al parroco don Agostino

"Una bellissima esperienza, anche se mi sarebbe piaciuto fermarmi ancora un po'", aveva dichiarato don Agostino alla notizia del nuovo incarico conferitogli dal vescovo, monsignor Pierantonio Tremolada, a giugno. Ora i mesi sono passati, è arrivato il tempo dell'arrivederci e nessuno si è tirato indietro. Ieri pomeriggio la chiesa parrocchiale si è riempita di persone, dalle istituzioni rappresentate dal sindaco Luigi Vezzoli, che non ha mancato di ringraziare il parroco per i lunghi anni al servizio della comunità, ai volti delle associazioni fino alle decine di cittadini che hanno affollato i banchi e assistito all'ultima Messa.

Un'occasione per ripercorrere il tempo tracorso a Capriolo, caratterizzati dalle opere (come il restauro della chiesa) ma anche dalle difficoltà e dal dolore dell'ultimo anno e mezzo di Covid. Alla fine della cerimonia i festeggiamenti sono poi continuati in oratorio.

Una nuova guida

Don Agostino ora andrà a Brescia: al suo posto la Diocesi di Brescia ha scelto l'attuale parroco di Tignale, don Giuseppe Mattanza.