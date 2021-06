Il Rotary dona la Costituzione al Comune

Il Rotary Club Brescia Verola ha donato una copia su plexigras della Costituzione al Comune di Verolavecchia.

Il Rotary dona la Costituzione

Questa mattina nella sala consiliare il sindaco Laura Alghisi assieme ad una rappresentanza del Consiglio Comunale, al presidente del Rotary CLub Brescia Verola Palmiro Giuseppe Gozzini, al past president Nedo Brunelli, ha inaugurato la copia della Costituzione, incisa su plexigrass, donata dalla nota associazione come gesto d'amicizia e collaborazione in quello che è l'obiettivo comune di ispirare comportamenti ed azioni volti a promuovere la cittadinanza attiva. Proprio per questo alla piccola cerimonia sono stati invitati i ragazzi delle classi seconde della Scuola secondaria di primo grado: proprio oggi iniziano il percorso che li porterà ad eleggere il nuovo sindaco della Città dei ragazzi, una bella pratica che il Covid ha interrotto, ma che ora può finalmente ripartire. " Abbiamo bisogno di voi, del vostro punto di vista - ha spiegato Alghisi - Noi ragioniamo da adulti e non sempre riusciamo ad intravedere le vostre necessità". Anche Gozzini ha voluto sottolineare l'importanza di spronare fin da subito i giovani al bene comune. "Voi siete importanti, imparate subito che i beni comuni sono di tutti, ora se ne prendono cura gli adulti, poi toccherà a voi - ha dichiarato il presidente del Rotary - Imparate ad essere cittadini attivi, magari tra di voi ci sarà il prossimo sindaco di Verolavecchia".