Il presidente nazionale degli Alpini in visita a Rovato. Sabato 30 luglio Sebastiano Favero, al suo quarto mandato alla guida dell'Ana, ha fatto tappa nel cuore della Franciacorta. Un ospite che è stato accolto dalle autorità comunali nonché, ovviamente, dalle Penne nere rovatesi.

L'arrivo di Favero a Rovato era legato a impegni associativi dell'Ana: nella mattinata di sabato 30 luglio, infatti, nella sala civica di piazza Garibaldi si è svolta un'assemblea. Prima dell'inizio dei lavori, però, si è tenuto un momento commemorativo davanti al monumento. Successivamente, il sindaco Tiziano Belotti, affiancato per l'occasione dagli assessori Elena Belleri e Pieritalo Bosio, ha consegnato a Sebastiano Favero un omaggio: un libro su Rovato e una felpa con lo stemma del Leone alato, che identifica la cittadina. Il primo cittadino ha rinnovato il suo ringraziamento agli Alpini per l'attività svolta, esortandoli a coinvolgere sempre di più i giovani.

Al termine dell'incontro (a porte chiuse), Favero è stato accolto nella sede delle Penne Nere rovatesi, in via Martinengo.

Il presidente Favero ha fatto tappa anche a Coccaglio e Cologne, dove ha visitato le sedi dei due gruppi locali, accolto dai referenti e rispettivamente dai sindaco Alberto Facchetti e Carlo Chiari.

Penne Nere in festa

Proprio in questi giorni a Rovato, al Foro Boario, si sta svolgendo la Festa Alpina, una manifestazione molto sentita che è stata riproposta dopo due anni di stop forzato a causa del Covid-19. Dopo l'apertura di venerdì 29 luglio e la partecipatissima serata di sabato 30, la kermesse proseguirà domenica 31 luglio con lo spiedo a pranzo e, in serata, stand gastronomico e musica con Mara and bad boys; lunedì 1 agosto gran finale con l'Orchestra Oscar Di Stefano.