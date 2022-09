"Per il nono anno consecutivo, nonostante crisi e difficoltà di ogni genere, paure e dubbi, siamo ancora qui pronti a ripartire e più forti di prima!". E' con entusiasmo che i promotori del Piedibus di Erbusco hanno annunciato la volontà di ripartire con un servizio prezioso per la comunità. L'appuntamento è fissato a mercoledì 21 settembre alle 20.30 nel salone Titonio per la programmazione, le iscrizioni e l'adesione di nuovi volontari.

Il Piedibus di Erbusco è pronto a ripartire

I genitori di bambini iscritti ai plessi scolastici erbuschesi, ma anche tutte quelle persone che hanno un po' di tempo libero da mettere a disposizione per una buona causa. A tutti loro è rivolto l'invito a partecipare alla riunione in programma mercoledì 21 settembre alle 20.30 nel salone Titonio, in Vicolo della Pace a Erbusco (proprio dietro al Municipio). "Anche se non avete figli o nipoti che vanno nei nostri plessi scolastici, i volontari sono sempre ben accetti, anzi... indispensabili. Qualcuno sceglie di andare a camminare per restare in forma con i vari gruppi di cammino organizzati qua e là; speriamo si mettano a disposizione delle future generazioni così da poter offrire un servizio alla nostra comunità e perché no, garantire quel passaggio del testimone tra generazioni". Questo l'auspicio espresso dal Comitato promotore del Piedibus. All'ordine del giorno dell'incontro la programmazione del servizio, le iscrizioni, le adesioni di nuovi volontari e varie ed eventuali.